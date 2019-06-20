長者免補價大屋換細屋 不擬設時限免影響供求

料1700業主符合資格

房委會資助房屋小組明日討論有關建議。政府去年稱，計劃是希望令長者揀選更適合目前需要的單位，並可獲一筆款項應付退休生活需要，同時騰出面積較大單位予大家庭，令公營房屋資源更善用。據了解，房協建議先准許屬房協「住宅發售計劃」下的長者業主參與計劃，估計約1700個未補價的業主符合資格，業主可向房協申請「交易許可證」及「可供出售證明書」，然後在房協第二市場出售原有單位，之後在房委會或房協第二市場申請「購買資格證明書」，購買一個面積較小單位，該證明書在發出1年內有效，逾1年業主須重新申請。

據悉，房協建議毋須就出售原有單位和購買較小單位設立任何時限，以避免因先導計劃，影響房委會或房協第二市場的單位供求。房協下半年將推出計劃，並在1年後檢討。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，計劃不設時限是希望增誘因，賦予業主最大彈性，從而鼓勵有需要業主參與，但計劃會要求業主在申請前兩年起計，直至買入小單位為止，除該大單位外不能擁有任何住宅物業，以避免雙重資助。他稱，由於計劃用意是給予業主多一個選擇，相信申請業主不會太多。