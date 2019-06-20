工場檢冒牌手機配件 專供海外客

市值94萬 兩人被捕

海關接獲舉報，指屯門的工業大廈內有一間維修工場，以冒牌手提電話配件提供服務，經調查後，前日展開行動，並拘捕工場中兩名男子，分別為47歲工場董事以及24歲經理。海關指工場屬集團式運作，規模龐大，面積佔地近6000呎，內有離子風機及屏幕除泡機等專業儀器。

海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝指出，不排除工場以印上冒牌商標的代用品冒充原廠零件，包括手機屏幕及充電器等，以謀取更高利潤。此工場主要針對海外手機商戶及個人用戶，包括美國，英國以及澳洲，向他們銷售手機零件，並提供維修及翻新服務。工場設立網站並使用社交平台宣傳，向海外市場招攬生意，訛稱銷售原廠零件，然後以郵寄形式向他們供應手機零件。

海關提醒商戶採購物品時要謹慎，因管有作商業用途的冒牌物品屬嚴重罪行，可能要負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或因商業用途而管有冒牌物品均屬違法，一經定罪，最高罰款50萬元及監禁5年。