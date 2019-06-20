詐騙證監案 官鼓勵認罪者做污點證人 張震遠稱主審「明顯偏見」促換人

原拒頂證 官着考慮後轉軚

蔡達英（48 歲）早前承認一項串謀詐騙罪，同案被告張震遠（60歲）則否認一項欺詐罪及一項串謀詐騙罪，審訊原本排期至7月2日開審，惟庭上未有提及案件會否如期開審，而司法機構網頁亦未見案件的審訊日期。

張震遠一方陳辭指出，蔡達英去年11月認罪後，主審法官陳廣池曾主動問他會否出庭頂證張震遠。當時蔡達英首先表明不會，惟陳官着他「應認真考慮」，蔡達英才改變心意答應出庭頂證張震遠，陳官得悉後稱案件有「樂觀發展」。

辯方又指出，即使控辯雙方均認為蔡達英轉任控方證人後，人身安全不會受威脅，陳官依然指出必須確保蔡達英「不會受其他人干擾」，其言行未免令旁觀者認為陳官對案件持「明顯偏見」。

官：法庭沒權命令作供

陳官稱，「我只是根據我一向做法工作」，又問辯方「在有多於一名被告的案件中，是否應禁止法官鼓勵認罪被告出庭頂證同黨？」况且法庭沒權「命令」蔡達英出庭作供。審訊時，蔡、張出庭均會接受控辯雙方提問，看不到不公平地方。

下周一裁決 控方撐辯方

陳官又說，「張震遠是一名在社會上具影響力的人」，以及「擔心有人會向蔡達英施予壓力」，但強調言論間沒有因果關係，籲辯方勿強行推論「蔡達英會受張震遠一方施壓」。

辯方回應稱，法官審案時將審視張、蔡供辭的可信程度，以及張震遠個人性格，在上述陳辭所述的支持下，認為陳官未必適合繼續審理案件。控方原先對爭議保持中立，惟參考案例後又轉為支持辯方立場。

【案件編號：DCCC 718/17】