虛擬銀行不收費 具威脅

WeLab：匯豐做法影響未必大

已獲發虛擬銀行牌照的本地金融科技初創WeLab，其創始人兼行政總裁龍沛智稱，相信匯豐此舉是為了配合金管局推動「普及金融」的目標，對市場及客戶有一定好處。不過，他認為對虛擬銀行的影響「未必好大」。

龍沛智解釋，虛擬銀行跟傳統銀行的差異並不止收費這一部分，還包括服務上的體驗，例如傳統銀行仍然會依靠分行、電話營銷去服務客戶，而虛擬銀行着重於網上、人工智能等去給予客戶新體驗，「正如有人會選擇去銀行排隊，亦有人願意嘗試『虛銀』的新感受」。

據金管局去年的指出，引入虛擬銀行的一個主要目的是促進普及金融，借助虛擬銀行的資訊科技平台減低吸納新客戶的成本，因此虛擬銀行不能設立最低戶口結餘要求，或徵收低戶口結餘收費；同時，虛擬銀行也要加入存款保障計劃，虛擬銀行每名用戶存款也要有最高50萬元的保障，並受金管局監管。