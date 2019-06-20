運籌理財保留理財總值要求

免低結餘費 不時參考結餘

匯豐表示，運籌理財是專為3個月平均全面理財總值為港幣20萬元以上的客戶而設。由8月1日起，如果全面理財總值不足港幣20萬元，將不再收取低額結存服務費，但仍保留3個月平均理財總值不少於20萬元的要求，該行將會不時參考客戶戶口的結餘，確保客戶合資格享用運籌理財的專有優惠。

前稱「明智理財」的個人綜合理財戶口是於2007年推出，以填補運籌理財將最低結餘由10萬元升至20萬元後，留下的市場缺口。業內人士稱，運籌理財對一般客戶來說，最主要的優惠是專屬櫃台服務和電話服務熱線，若無其他新措施，取消收費後，客戶先存20萬元開立戶口後，然後取出資金也可繼續使用，當運籌客戶人數大幅增加，便會減低使用專用櫃台和熱線的吸引力。

分析：推出尚玉 減最低兩級分層

業內人士認為，日後兩種戶口要求形同一樣，或是因為匯豐今年1月推出資產要求達100萬美元的「尚玉」戶口，減少最低兩個等級戶口的分層，最終有可能合併。過去不少客戶會向銀行要求退回收取了的手續費，銀行或希望減少這方面的行政開支。