匯豐300萬個戶口撤低結餘收費 8月生效 業界：迎戰虛擬銀行

恒生：研撤 中銀：積極檢討收費

恒生銀行昨天表示，正積極研究有關取消結餘要求和相關費用。渣打則稱，一直致力推動普及金融，亦不時檢討服務收費。中銀香港表示，因應未來銀行發展趨勢和客戶的需要，進一步擴闊無低結餘要求的戶口服務，並將積極檢討各項銀行服務收費。業內人士認為，其他大行會留意市場情况，未必立即跟隨取消收費，而小型銀行亦不會主動取消。

綜合理財「紅簿仔」同適用

匯豐公布，個人綜合理財戶口及「紅簿仔」戶口將於8月1日取消低額結存服務費，現時戶口結餘少於5000元，每月會被收取50至60元，而戶口結存要求20萬元以上的運籌理財帳戶，亦取消每月120元的低額結存服務費（見另稿）。此外，已登記不設最低存款要求的「儲蓄易」戶口，櫃位交易費也會取消（見表）。

金管局稱樂見：鼓勵普及金融

金管局表示樂見有銀行取消收費。局方稱重視公眾可以獲得基本銀行服務，並且一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。該局又指快將推出的虛擬銀行，會進一步促進普及金融的政策目標。銀行一般會根據自身情况，自行訂定服務收費，惟該局一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需顧及市民對基本銀行服務的需要和期望。

匯豐不再向小額存戶收費，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，是應對即將推出的虛擬銀行，雖然匯豐手握大客戶，但也不能不考慮到客戶老化的問題。他說，希望儲蓄的年輕人或擔心被手續費蠶食，而講明不會向低結餘存戶收費的虛擬銀行對他們而言無疑比匯豐吸引得多，况且中銀香港及渣打已獲虛擬銀行牌照，對沒有申請虛擬銀行牌照的匯豐而言，若不應變，就要面對客戶流失。

金管局已批出8個虛擬銀行牌照，料部分最快今年底推出服務。除了不可向小存戶收低結餘費之外，虛擬銀行存戶跟傳統銀行一樣，可享有最多50萬元的存款保障。

有業內人士指出，最近一段時間，大型銀行小存戶的資金流向利息較高的銀行，因此取消收費有助減少資金流走。近期不少中小型銀行推出2厘以上的港元定期存款，從大行活期戶口吸走資金。

收費始於2001 活期戶口2厘息

本港銀行向低結餘戶口收取服務費始於2001年，當時活期戶口普遍仍有2厘息。當時渣打銀行帶頭向平均每日存款結餘低於1萬元的客戶收費，引起同業仿效。2008年金融海嘯後，各國央行量化寬鬆，香港銀行進入零息時代。雖然本港銀行去年底終於上調利率，但匯豐活期利率僅為0.125厘，存款少於5000元戶口更不獲利息，這些存戶存款等於每月被銀行蠶食。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676