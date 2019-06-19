Sing Hallelujah to the Lord 今晚告別示威區

【明報專訊】立法會外近期不時氣氛緊張，警員同反對《逃犯條例》修訂嘅示威者對峙，但由上周二夜晚起，一班教徒喺立法會附近高唱Sing Hallelujah to the Lord，等大家平靜心境，令呢首歌成為反修例示威嘅「名曲」，連嚟香港採訪嘅外媒都講起呢首歌。不過，唱埋今晚，呢首歌可能唔會再喺示威區響起。
祈禱會今晚移師終院外
喺立法會「煲底」示威區主持祈禱會嘅麥神父同Emily講，天主教同基督教個邊都有傾好，噚晚係祈禱會喺立法會外最後一晚，今晚會移師終審法院外，之後就唔會再喺示威區搞祈禱會，即係冇得再繼續聽Sing Hallelujah to the Lord。
麥神父話，希望嚟緊都唔會再有需要喺示威區搞祈禱會，話已經搞咗幾晚都要休息吓，叫大家唔好因為咁而落寞。
天主教香港教區輔理主教夏志誠噚日都有到「煲底」同青年祈禱，佢話睇完特首嘅記者會後，覺得要再到示威區，因為擔心青年會失望。
夏志誠望喚醒官員良心
夏主教仲話，政府仍未理解人民嘅訴求，亦無回應到任何實質嘅訴求，但唔希望見到政府要被市民強迫，希望官員嘅良心能被喚醒，聽到人民心聲。
祈禱會之後亦都有一批自發嘅基督徒繼續唱唔同嘅聖詩，仲有中文版嘅Sing Hallelujah to the Lord𠻹。