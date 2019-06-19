Sing Hallelujah to the Lord 今晚告別示威區

祈禱會今晚移師終院外

喺立法會「煲底」示威區主持祈禱會嘅麥神父同Emily講，天主教同基督教個邊都有傾好，噚晚係祈禱會喺立法會外最後一晚，今晚會移師終審法院外，之後就唔會再喺示威區搞祈禱會，即係冇得再繼續聽Sing Hallelujah to the Lord。

麥神父話，希望嚟緊都唔會再有需要喺示威區搞祈禱會，話已經搞咗幾晚都要休息吓，叫大家唔好因為咁而落寞。

天主教香港教區輔理主教夏志誠噚日都有到「煲底」同青年祈禱，佢話睇完特首嘅記者會後，覺得要再到示威區，因為擔心青年會失望。

夏志誠望喚醒官員良心

夏主教仲話，政府仍未理解人民嘅訴求，亦無回應到任何實質嘅訴求，但唔希望見到政府要被市民強迫，希望官員嘅良心能被喚醒，聽到人民心聲。

祈禱會之後亦都有一批自發嘅基督徒繼續唱唔同嘅聖詩，仲有中文版嘅Sing Hallelujah to the Lord𠻹。