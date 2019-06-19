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2019年6月19日星期三
港聞二
立法管無人機 超250克須註冊投保 共分3類 超7公斤要培訓考核
勒斃妻拋出窗 六旬漢跳樓同亡
產前愛滋測試同陰性 兩宗母傳嬰近4年首例
五旬漢抱狗墮樓 狗死人命危
灣區創科會議 楊偉雄上京匯報
賀一誠宣布選澳門特首 否認中央欽點
馮永業案結案 控方：馮陳「男女關係」開脫 欲蓋彌彰 陳婉玉：二人是隱婚
興德副校稱數教師因管理問題告病假
涉索款換證人不出庭 外籍律師控妨礙司法
欠債燒炭險害妻兒 廉署前調查主任囚兩年
市建：油旺重建初步定6發展區 倘不增密度蝕2000億 藍圖最長遠涵蓋2047年
煥然懿居售395伙 剩55開放式今續售
指控方濫用司法程序 蕭源申永久終止聆訊
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Sing Hallelujah to the Lord 今晚告別示威區
「我要見指揮官」 網民讚志偉勇武
「白車過紅海」 外媒讚港人值和平獎
林鄭穿「勝利戰衣」道歉
林鄭道歉前 CY：修例風波重創港聲譽
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【明報專訊】（請看附圖）
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