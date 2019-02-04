煥然懿居售395伙 剩55開放式今續售

35歲任職網絡工程師的劉先生昨日揀樓，他與太太打算生小孩子，原本心儀一房單位，最終選購284呎開放式單位，打算在單位間一至兩房，「但要花心思設計」。劉先生說，在香港以300多萬元買200多呎的單位算便宜，但仍不合理；由於他收入超過居屋的入息資產上限，又負擔不起私樓，對今次能置業仍感到開心。

八成買家80後90後

市建局行政總監韋志成昨日表示，今次「煥然懿居」有大約八成買家屬於80後、90後，家庭買家及單身買家分別佔約六成及四成。他說，在450個「煥然懿居」首置單位中，其中82個兩房單位最快售罄，其次是一房設有獨立廚房的單位，再之後是一房設開放式廚房的單位，全開放式單位銷情最慢，認為情况反映首置盤買家喜歡設房間及獨立廚房的單位，而且對年輕人有相當大的吸引力。

他說，「煥然懿居」原先打算以私樓項目推出，因此比例上有較多開放式單位。如果目標一早定作首置盤，由於屬資助房屋，巿民有能力承擔，將會增加1房及2房單位。市建局會在完成「煥然懿居」首置盤銷售後，向政府提交建議，以用作下個首置盤計劃，即安達臣道項目參考。

市建局表示，昨有73個單位已獲揀選，包括33個家庭申請者、40個一人申請者；首批580名合資格申請者，有445人到場揀樓，出席率約77%，獲選單位共有395個；市建局將於今日繼續出售餘下55個開放式單位。