市建：油旺重建初步定6發展區 倘不增密度蝕2000億 藍圖最長遠涵蓋2047年

2018/19年度盈餘23億

市建局向立法會提交年度工作報告披露，2018/19年度錄得23.3億元盈餘，較2017/18年度的120.4億元大幅減少，其中市建局位於旺角麥花臣場館項目「麥花臣匯」錄得5.79億元盈餘，而尖沙嘴「名鑄」則錄得16.7億元盈餘，截至今年3月底市建局的資產淨值為469.7億元。

市建局行政總監韋志成昨與傳媒聚會時表示，上年度市建局只有兩個項目招標，因此收入較前一個年度大幅下跌，收支並「不穩定」。市建局未來5年需斥資340億元收購，但最快要待明年第4季的土瓜灣重建項目招標後才有進帳，擔心若樓市變動會出現財政風險。

「正負零」3方案研增減區內密度

至於油旺地區規劃初步研究，韋志成表示，目前籌劃「正、負、零」3套規劃概念方案，並以每8至10年為期，加入短、中、長期的情况，共製作9幅「市區更新大綱發展概念藍圖」，其中最長期的藍圖涵蓋至2047年。他解釋，「正」方案是增加油旺發展密度，維持目前約21萬至22萬人口，「零」方案則減少人口至18萬至19萬，兩者均訂下人均休憩面積增至2.5平方米的目標；至於「負」方案則減至15萬至16萬人，人均休憩面積再增至3.5平方米。

他說，目前油旺地區的研究範圍約有3300多幢樓宇，若市建局全數收購，估計總收購成本高達1.1萬億元，若採用「正」方案，市建局料可維持收支平衡，若採用「零」或「負」方案，則估計虧損2000億元，而且需考慮是否有足夠土地資源，以減少油旺人口。

他又稱，初步在油旺範圍內訂出6個發展區，進行重建、復修、活化等概念研究，包括高鐵西九龍站附近、東鐵旺角東站附近、旺角街市一帶、洗衣街水務署舊辦事處包括花園街、金魚街一帶、旺角東北包括花墟道一帶，以及旺角西北包括大角嘴工廈區一帶。如旺角街市一帶，附近的露天市集範圍約有30萬平方呎，但環境較惡劣，且舊樓林立，市建局會研究能否在該處採用活化中環嘉咸市集及中環街市等經驗，包括將露天市集搬入街市等，以達至市區更新。

公務員合作社項目 已選兩址重建

另外，政府去年邀請市建局物色適合重建的公務員合作社項目選址，韋志成昨表示，局方已揀選兩個選址，共涉及37間合作社，目前共有600個單位，預料重建後能提供逾3000個單位，當中包括公營房屋，但目前不便公布選址。他稱，局方正與財政司長商討，目前最困難是要處理解散合作社的問題，正研究如何簡化程序。