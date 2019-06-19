欠債燒炭險害妻兒 廉署前調查主任囚兩年

認罪的被告翁志偉（51歲），已在2017年10月30日案發後還押至今。辯方進一步求情稱，被告早前承認欠下700萬元債務，但他在候判期間向心理專家透露，當中欠下父母600萬元，業主更已發出搬遷通知，着他一家須於案發日翌日遷出單位，他才在精神恍惚下犯事。

法官判刑時指出，被告的報告及親友求情信均顯示，被告勤奮、孝順、疼惜兩名兒子，但為人內向，致工作不如意，沉迷賭博，實屬咎由自取，罔顧家人生命安全來自殺，決定判他入獄兩年。法官寄語被告，心理報告雖稱他重犯機率低，但建議他尋求專業輔導，努力面對將來。

趁妻兒熟睡燒炭 保安凌晨巡樓揭發

案情指出，被告與30歲妻子和兩名5歲孖生兒子，租住觀塘「觀月—樺峯」一單位。2017年10月30日凌晨3時55分，大廈保安員巡樓時發現單位冒煙，按鐘及踢門叫醒被告妻子。被告妻子見到被告房中有炭爐，取水弄熄後打開窗戶和嘗試叫醒被告，但被告已昏迷，兩子則無大礙，於是通知保安員稱被告企圖自殺，被告其後送院治療。

【案件編號：HCCC271/18】