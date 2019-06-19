涉索款換證人不出庭 外籍律師控妨礙司法

被告Kevin Richard Bowers（51歲）被指於2010年2月25日及3月2日，向鄭潔賢的代表律師范家碧、Thomas Alexander Fyfe提出一筆3800萬元的和解金，換取相關證人包括其中一名清盤人Hill Nicolas不出庭作供。

控方開案陳辭指出，涉案的永輝國際有限公司於1998至2002年期間，輾轉由中富控股全資擁有。2000年8月至2002年7月，鄭潔賢擔任中富執行董事、副主席以及財務總監。2002年4月，永輝被粵首實業收購，其公司清盤事務交由被告所屬律師行處理。

其後商業罪案調查科接獲投訴，指鄭潔賢牽涉不合法轉帳，捲入民事訟訴案。2009年，被告擔任代表永輝處理清盤事務的律師，鄭其時再被落案控告串謀欺詐。

2010年2月25日，鄭潔賢的民事訟訴案聆訊後，被告向與案件相關者商討，若該民事案解決後，如何解決另一宗刑事案，遂提出和解金，並稱會安排令相關證人不出庭。

2010年3月2日，被告邀約鄭潔賢的代表律師Thomas Alexander Fyfe「飲咖啡」，提出3800萬元和解方案，並指示只要不將重要證人放在名單內，則不能提出有損鄭的證據。案件今續。

【案件編號：DCCC898/18】