興德副校稱數教師因管理問題告病假

家教會議 10多教師公開不滿陳章萍

被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。裁判官昨聽畢控方舉證後，裁定控罪表證成立。被告決定不自辯，亦不傳召其他證人。裁判官將案件押後明天作雙方結案陳辭。

興德學校副校長何志輝在辯方盤問時稱，於2017年3至8月中旬請病假，正值當時學校出現管理問題，因工作令其情緒受困擾，同一時期亦有數名教師以相同原因請病假。

副校遭校監警告 一度被炒

何志輝提到，10多名教師2017年2月曾在家長教師會議上，向校方表達不滿陳章萍的管理手法，令他們感「好大壓力」，形容當時「不開心」。何隨即遭時任校監口頭警告，其後更牽涉到其工作不稱職，數個月後一度遭校方解僱，至同年8月中才復職；而辯方稱陳章萍於8月18日辭職。

對於辯方質疑何志輝遭校方解僱才投訴，何稱時序不對，他與其他教師早於2017年2月後向教協投訴學校管理有問題，其後教協轉介個案至教育局，校方事後更向他發出律師信，但不記得內容是否稱他誹謗校方。

興德學校時任高級主任、現為副校長的宋卓範昨在辯方盤問下確認，他曾在2017年請病假向精神科醫生尋求協助，但不記得為時多久，至陳章萍辭職後的暑假才復職。

被問及涉造假的面試紀錄表格，宋卓範憶述，他記得有面試，見過求職者「張錦輝」，因被告曾刻意囑咐他準備有關會計的面試題目，故印象深刻；惟該紀錄上沒有他簽名，有別於他一般在負責面試後簽名作實的做法。

控方筆迹專家表示，涉作假面試紀錄上面的「何志輝」簽名，「probably not written by him（應不是他本人書寫）」。

【案件編號：TMCC2382/18】