馮永業案結案 控方：馮陳「男女關係」開脫 欲蓋彌彰 陳婉玉：二人是隱婚

馮永業（55歲）被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方稱馮多漏洞 陳刻意塑造「無主見」

控方陳辭稱，馮永業身為政府高官，陳婉玉則是公司高層，兩人地位舉足輕重，理應初見面便知曉對方職位及身分。惟兩人作供不盡不實，辯稱不清楚對方職位，刻意以「男女關係」混淆視聽開脫罪名，可是「愈是迴避，愈是欲蓋彌彰」。控方指出，馮陳供稱在一同出席的立法會會議中沒留意對方存在，說法不實，質疑「一對咁親密嘅情侶，又咁難見面，點會唔望下大家？」

控方又舉出馮永業多個作供漏洞，例如馮說替陳買入雍景臺單位是「硬啃」，陳卻稱馮是自願；馮稱陳擔心投資風險大而不想購入雍景臺，紀錄卻顯示陳之後仍買入其他不同單位。至於馮供稱曾打算償還51萬元訂金，控方稱他「得個講字」，又說他與陳「日日都講電話」，一定有機會商討還錢。

控方強調，即使馮陳有「私交」，涉案51萬元依然可以是「甜頭」，足夠證明馮收款後曾利用職權優待陳旗下公司。對於陳婉玉，控方說她刻意營造自己「無乜主見」，惟客觀上她曾是「首席會計」，對數字敏感，况且她已有一定人生經歷，不是「十幾廿歲」。

馮質疑控方隱瞞男女關係

馮永業一方陳辭時反駁，控方一直刻意向法庭隱瞞馮陳的男女關係，是因控方清楚知道「男女關係」是辯方抗辯理由，並強調馮永業辭任政府時，只意識到「日後可能會出現利益衝突」，而非當時已覺得與陳婉玉有利益衝突；至於以物業獲利抵消51萬元訂金的做法，是由陳首先提出，馮當時「其實想還錢」。

陳：51萬賄馮的心

陳婉玉一方陳辭稱，馮陳關係超乎「私交」，更是「隱婚」關係，是「唔係名正言順嘅夫妻」，更稱馮是陳當時感情依靠，有時夫妻未必是最親密，無名分的關係也可替對方「兩脅插刀」，陳只是以51萬元「賄馮的心」，更謂「（陳）人都畀埋佢（馮），仲要咩甜頭？」陳婉玉一方提醒法庭不要作道德審判，應參照馮陳深厚關係，若認為二人金錢往來不涉及馮的「職能」，便應裁定他們無罪。

【案件編號：DCCC 761/18】