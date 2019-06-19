賀一誠宣布選澳門特首 否認中央欽點

現年62歲的賀一誠是一名商人，2013年起出任澳門立法會主席，亦擔任了18年全國人大常委，今年4月才因為參選而辭任。他昨日召開記者會，正式宣布參選特首，否認是獲中央「欽點」，亦沒有就參選見過中央官員，但說：「當我4月辭去全國人大常委時，大家是一起支持我的。」

賀一誠是過去澳門多次特首選舉的熱門人選，但他多次否認，到今年初轉口風稱會「積極審慎考慮」參選。他昨日解釋，決定參選是因為有澳門朋友勸說，稱希望他走出來幫助澳門參與大灣區發展，「大灣區最大的問題，要和9個城市磨合，如果錯失這5年機會，可能我們會更加邊緣化。」

曾稱管不好立會 不合做特首

賀一誠的家族在澳門有一定影響力，當地傳媒稱其父賀田為「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」，賀一誠現時已接手家族生意，擔任賀田工業有限公司董事總經理、賀田投資發展有限公司董事長等。他在2009年循工商金融界晉身澳門立法會，隨即當選為立法會副主席，在參選立法會前，已盛傳他會參選特首，但他否認。到2016年，已成為立法會主席的賀一誠再被問及會否參選特首，他說：「我不是很適合做（特首），我現在立法會都管得不好、被人罵，我還去做特首，豈不是會被人殺掉我？」

今年4月，賀一誠宣布初步決定參加第五屆特首選舉。由於澳門全國人大代表是澳門行政長官選舉委員會的當然委員，而選舉委員會委員不能參選特首，他宣布決定後，便辭去澳門全國人大代表一職。

4人有意參選 須66選委提名

今屆澳門特首選舉已有4人表態有意參選，除了賀一誠，還有現職投資顧問公司董事的45歲梁國洲、報稱是「前澳門光明報社長」的許榮聰，以及一名澳門居民蔡婷婷。參選人要獲得六分一、即66名選委提名，才可成為候選人。