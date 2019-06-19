五旬漢抱狗墮樓 狗死人命危

打傷母後危坐窗外5小時

現場為葵涌石籬二邨石佳樓。事發昨日零時許，警方接獲住28樓六旬婦人報案，指其單位的玻璃窗損毁，懷疑被人用硬物擊碎。警方接報到場，發現在報案人樓上單位，50歲姓李男子抱狗危坐窗外，又以繩索綑綁石塊拋出，意外擊破樓下單位的玻璃窗。

消防之後破門進入李的寓所，警方談判專家亦奉召到場勸李返回屋內。至清晨5時許，李突然抱狗墮樓，他當場重創昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，情况危殆，其狗則當場死亡，屍體由愛護動物協會職員檢走。警方在場沒檢獲遺書，相信事件無可疑，列企圖自殺處理。李的80歲母親疑被他以硬物襲擊受傷，亦送院治理。

有情緒病 屢滋擾鄰居

葵青區議員林紹輝稱，事主一直有情緒病，脾氣古怪，不時滋擾鄰居，曾灌水入大廈升降槽，又踢鄰居鐵閘和焚燒鄰居門外雜物。林又說，2017年12月曾目擊事主由大廈30幾樓沿水渠爬至1樓簷篷，據悉當時曾有警員上門調查他滋擾鄰居。林說事後有嘗試跟事主傾談，但成效不大。

社署稱，涉事男子不是該署跟進的個案，該署社工昨已接觸他及其家庭，並會就有關家庭的福利需要提供適切支援。