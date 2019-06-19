產前愛滋測試同陰性 兩宗母傳嬰近4年首例

首季增146宗感染

首季接獲的146宗新增愛滋病病毒感染個案涉及128男18女，當中71人透過同性或雙性性接觸感染，17人經異性性接觸感染，2人透過注射毒品感染，2人透過母嬰傳播感染，餘下54宗傳播途徑因資料不足而暫未能確定。

兩宗母嬰傳播個案的嬰兒均在港出生。防護中心指出，兩名有關母親在懷孕期間曾接受愛滋病病毒測試，並無驗出受感染，兩名受感染嬰兒正接受治療。衛生署指出，由於嬰兒的免疫系統未成熟，一般會比成年患者更早病發，如無接受治療，平均發病時間介乎4個月至6年不等。

衛署：或空窗期測不出

衛生署補充，傳統的抗體測試「十分準確和可靠」，該兩名孕婦可能在測試後感染病毒，又或者測試在其「空窗期」（即感染病毒至抗體測試能檢測出抗體的期間）進行，故此孕婦的測試呈陰性反應。

8年多12宗母嬰感染

由2010至2019年首季，衛生署共接獲12宗母嬰感染個案呈報，當中6宗的嬰兒在本地出生，其餘在外地。防護中心顧問醫生陳志偉指出，母嬰傳播的情况並不常見，今次兩宗個案並無特別關連，相信母嬰傳播暫時不會成為趨勢。他補充，愛滋病病毒可以在懷孕、生產或餵哺母乳過程中，由母親傳染嬰兒。他提醒市民在性行為時應恆常正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。