勒斃妻拋出窗 六旬漢跳樓同亡

昨午5時許，警方接報馬鞍山錦泰苑空地有一男一女倒臥地上，救護員到場證實兩人當場死亡。警方經調查後，相信二人從錦麗閣27樓一單位墮下。

法醫經初步檢查，兩名死者均有裂身、骨折和屍身不完整，女死者頸上有以繩勒過的傷痕，並有窒息徵狀，認為事件有可疑。

警方到事發單位調查，發現大門上鎖，在消防協助下破門入屋，發現屋內無人，桌上有啤酒罐及藥物，廚房窗花被拆下，洗碗盤旁有一張椅子。警方在屋內未有檢獲遺書，但發現一條一米長的白色尼龍繩。警方初步調查相信，案中男子趁子女外出時，涉嫌先以尼龍繩勒妻子頸致窒息，先將妻子從27樓單位拋出廚房窗外，自己再一躍而下，事件不涉第三者。

夫情緒病曾尋死 夫妻不和

警方初步調查發現，61歲男死者為退休地盤工人，受情緒病困擾，有企圖自殺紀錄，59歲女死者為家庭主婦，二人育有3女1子，皆已成年，其中一子一女與父母同住。家人向警方透露，夫婦關係不太和諧，常因瑣事爭執，但並無家暴紀錄。警方表示案發單位有少許凌亂，事發時鄰居並無聽到爭吵聲。

沙田警區助理指揮官（刑事）陳昕稱，將循二人的家庭背景、精神狀態等調查。警方檢走該條尼龍繩及二人的手提電話調查。案件交沙田警區重案組第2隊跟進。

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