立法管無人機 超250克須註冊投保 共分3類 超7公斤要培訓考核

增民航附例 第4季交立會

根據政府提交立法會經濟發展事務委員會的文件，當局建議在《民航條例》下訂立一條新的附屬法例規管小型無人機，按風險水平為無人機分類，重量250克或以下的「甲1類」無人機和其操作人毋須註冊；250克以上至7公斤的「甲2類」無人機和操作人均須註冊；7公斤以上至25公斤的「乙類」無人機除了要註冊，操作人還要接受培訓和考核。甲2類和乙類無人機須購買第三者保險，3類無人機的操作如飛行高度等亦各有要求（見圖）。新的註冊制度下，甲2類和乙類無人機的機主須年滿18歲，操作人須年滿14歲。

公眾活動限飛 旅客不豁免

政府會劃出一定範圍為飛行限制區，例如機場和直升機場附近空域，而某些公眾活動如電動方程式大賽、大量人聚集的地方等，皆可能會限制飛行。

民航處會考慮為教育用途、傳媒報道等，逐個個案考慮豁免有關操作規定。訪港旅客同樣須符合相關法例，包括註冊要求等。政府表示，會採用方便使用的流動應用程式和網站註冊，照顧遊客需要。

違例可罰10萬囚兩年

若違反相關要求，政府建議視乎所犯罪行的案情、嚴重程度等，採取相應規管行動，例如警告、撤銷註冊證明書，以至檢控等，最高罰款10萬元及監禁兩年。

公民黨立法會議員譚文豪認為，政府建議的規管涵蓋到不同需要，但希望政府詳細交代操作人的培訓和田考牌細節。他認為政府即使要在公眾活動限制無人機飛行，亦應設方便的申請豁免機制，例如一旦有大型遊行、示威等，若申請人符合特定要求，而其無人機重量較輕、有保護罩、有工作人員目視等，應容許飛行。

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