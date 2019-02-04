反送中支援基金籌738萬 有市民「捐晒身上現金」

見「幾張500蚊入落捐款箱」

基金臨時受託人之一嘅前議員何秀蘭同Emily講，支持基金嘅市民非常多，各團體仍然點算緊籌款，佢話基金係上星期一見到有唔少示威者因反修例已受傷被捕而醞釀設立，因為「守護公義基金」嘅條款今次未必適用。何秀蘭形容遊行當日市民較之前更慷慨，唔少人「幾張500蚊甚至1000蚊咁入落捐款箱」，當日更有市民同佢講，已經捐晒身上所有現金，佢相信大家係因為見到政府咁衰、警察暴力對待示威者，「人同此心」下用行動支持。

基金噚日發新聞稿話，基金完成所有點算後會公布籌款總額，臨時信託人將盡快開會商討基金正式章程，及聯絡早前參與反修例運動受傷或被告嘅人並提供人道援助。除咗何秀蘭，基金臨時信託人仲包括前議員吳靄儀、藝人何韻詩及嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強。