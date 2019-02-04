反送中支援基金籌738萬 有市民「捐晒身上現金」

【明報專訊】民陣前日舉辦遊行要求政府撤回《逃犯條例》修訂，多個政團其間為「反送中受傷被捕者人道支援基金」籌款，以支援喺反修例事件中被捕或受傷嘅市民。唔少人都對警方被指過度使用武力感到憤怒，亦唔同意警方定性上周三（12號）嘅示威做「暴動」，市民對基金都慷慨解囊，基金噚日話，與各協助團體仍然點算緊籌得金額，至噚日5點共籌得逾738.7萬元。
見「幾張500蚊入落捐款箱」
基金臨時受託人之一嘅前議員何秀蘭同Emily講，支持基金嘅市民非常多，各團體仍然點算緊籌款，佢話基金係上星期一見到有唔少示威者因反修例已受傷被捕而醞釀設立，因為「守護公義基金」嘅條款今次未必適用。何秀蘭形容遊行當日市民較之前更慷慨，唔少人「幾張500蚊甚至1000蚊咁入落捐款箱」，當日更有市民同佢講，已經捐晒身上所有現金，佢相信大家係因為見到政府咁衰、警察暴力對待示威者，「人同此心」下用行動支持。
基金噚日發新聞稿話，基金完成所有點算後會公布籌款總額，臨時信託人將盡快開會商討基金正式章程，及聯絡早前參與反修例運動受傷或被告嘅人並提供人道援助。除咗何秀蘭，基金臨時信託人仲包括前議員吳靄儀、藝人何韻詩及嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強。