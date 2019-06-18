專欄：由微信說起的差異 ／文：章濤

與香港人相比，內地民眾對安裝新應用程式的意欲和需求都不大，事關微信及其周邊產品，已能應付一般人的生活所需︰微信、朋友圈、微信支付、一系列的「小程序」，甚至有門診預約、繳交水電費和交通罰款等功能的城市服務，真正「一App在手，應有盡有」。反過來，香港人接觸微信，其實只限於其龐大體系中的一小部分，因為要全面感受微信帶來的方便，必須經過實名認證、連接內地戶口、內地電話號碼以開通更多服務，而要擁有內地戶口，又必先擁有內地住址，或尋覓到少數願意為香港人開戶的銀行。但解決了以上問題，又可能因為身分證號碼格式不符而被不同系統攔住……

微信的興起和廣泛應用，不但影響了內地民眾的生活模式，更決定了他們和香港人在生活文化、思維模式上的截然不同。這亦解釋了何以內地遊客會取笑以現金支付為主流的香港社會「落後」。

微信致中港生活文化思維模式不同

香港創業者要進軍內地龐大市場，其實是要重新適應一套完全不同的模式，而為迎合這些差異，不得不將所有工作多做一套，付出多一倍成本，甚至全情投入，才可殺出一條血路。

當創業者不斷被游說以「進軍中國、面向世界」為目標，但其實當市場背景完全不同，而時間、資源等都有限時，就一定要在發展方向上取捨；所以，香港創業者的進退失據、無所適從，並非沒有原因，因內地和外國市場，根本就是魚與熊掌，不可兼得。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]