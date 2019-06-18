科大迅雷成立區塊鏈實驗室

重點研究共識演算法區塊鏈加密等

「香港科技大學——迅雷區塊鏈聯合實驗室」將開展一系列有關區塊鏈技術應用的研發。科大工學院院長鄭光廷表示，實驗室研發團隊由科大10多個教授及該企業的專才組成，將改良區塊鏈共識演算法以及研究嶄新模型，讓個人用戶能利用小型智能硬件，分享閒置的計算資源，並構建更安全的整體區塊鏈系統，以在計算網絡上實現共享經濟。

研發團隊亦會研究適用於區塊鏈的加密技術，令第三方在不知道原始信息的情况下處理資料，確保敏感信息不被泄露，保障資料私隱。

迅雷集團和網心科技行政總裁陳磊說，聯合實驗室可促進產學研交流合作，研究成果將轉化為有真正影響力的實際應用，推動技術和經濟發展。

理大科銀資本合研區塊鏈保安

另外，香港理工大學去年亦與金融科技企業「科銀資本」成立「區塊鏈和加密貨幣技術聯合實驗室」，獲近千萬元研究經費，其主要研究重點為提升區塊鏈技術的運作效率、私隱保密及系統安全，防禦「量子電腦」攻擊，研究成果將率先應用於該企業的產品。

明報記者