選舉呈請審理 周庭：被DQ沒回應機會 程序不當

石永泰：DQ只能因沒妥簽表格及確認書

呈請人周庭由資深大律師石永泰代表，答辯人為選舉主任鄧如欣及立法會議員區諾軒。石永泰指出，參選人獲參選資格的其中一要項，是簽署提名表格的聲明及「確認書」，除非參選人沒有妥當簽署，才能成為唯一合理的DQ原因。

石永泰引述香港民族黨召集人陳浩天於2016年參加立法會新界西選舉遭DQ一案，法官區慶祥在拒絕其選舉呈請的判辭中指出，若參選人已提交提名表格和簽署的聲明書，則須給予參選人機會回應，強調這屬於「實質要求」。

石永泰表示，若質疑參選人是否真心擁護《基本法》，大可等待當選後宣誓時才處理，選舉主任不必在提名階段設限。石又指出，眾志爭取設立《公投法》，認為港獨是具備民意基礎的政治主張，但並不等於眾志支持港獨；周庭亦在誓章表明，她不會投票支持港獨。

質疑是否擁護基本法 可當選宣誓後處理

政府方回應表示，眾志的綱領提出香港面臨「二次前途」問題，香港人可自主決定誰擁有主權，這主張違反《基本法》列明，香港是中華人民共和國不可分割的部分。政府方強調香港不可能於2047年，有任何憲制文件改變這原則，因此眾志的立場與憲法根本不相容。

政府：眾志自決主張違基本法

對於周庭一方指稱，各人對香港未來均有表達政見的自由，政府反駁稱周庭不是普通市民，若她一旦當選，則可獲得屬於立法會議員的資源和權力，以此來宣揚港獨。

【案件編號：HCAL804/18】