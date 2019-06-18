試後備電腦 供應商沒入渡線資料 系統漏數據撞車 港鐵被質疑漏把關

明報記者 畢嘉敏 黃俊鋒

機電工程署表示正另作獨立調查，將審閱港鐵報告，完成調查後會公布結果。涉事信號系統供應商泰雷茲回覆本報記者稱沒最新消息。

港鐵昨日表示，就3月18日荃灣線測試新信號系統時的事故，港鐵的調查委員會已完成調查，昨日向機電署提交報告，在有需要時會提供補充資料，待機電署完成審視後，會向公眾交代調查結果。

港鐵早前曾交代，新信號系統包括主、副和備用電腦，事發時正模擬主及副電腦未能如常運作，轉至備用電腦的場景。政府消息人士表示，3套電腦當中，主電腦及副電腦的數據是實時同步的，而備用電腦的數據不會同步，只用預設數據，目的是避免與主、副電腦一同出錯時，錯誤的運行數據也傳至後備電腦中，原意是加多一層保障。

新信號系統後備電腦 分辨不到交叉渡線

消息人士說，事發時兩列車正在中環站和金鐘站之間的交叉渡線上行駛，正首次測試備用電腦，當時主、副電腦均有渡線的數據，但備用電腦內卻沒有相關數據，因此，當操作系統轉到備用電腦系統時，電腦分辨不到有關路段屬交叉路段，兩列車繼續行駛，導致撞車，保護系統亦沒有發出警示。

消息人士表示，備用電腦理應有整全數據如交叉路段等，反映測試時電腦仍未準備好，屬基本錯誤；據他了解，測試前曾有人提出疑問，惟最終測試繼續。事故發生後，港鐵曾表示泰雷茲已向港鐵提供「安全許可證」，證明可測試，惟該消息稱，港鐵內部應有相關範疇的專家，可判斷系統是否適合測試，不應將所有責任推卸予供應商。

測試前有人提出 政府：港鐵應有專家把關

至於如何補救，另一政府消息人士表示，會繼續採用3套電腦，但會要求港鐵改善測試程序，亦考慮對備用電腦特別處理，如轉用備用電腦時，只讓電腦有限度操作、保留部分人手操作，或在新信號系統啟用初期，只使用主、副電腦，運作暢順後才讓備用電腦啟用。

工程師：錯誤罕見 質疑港鐵有否測試

熟悉信號系統的香港工程師學會理事張年生解釋，信號系統內的數據包括路軌距離、渡線位置等，一般情况下，3套電腦的相關資料是一樣的，難以理解為何備用電腦會沒有渡線資料，認為錯誤非常罕見。他質疑備用電腦出廠前有否測試，而港鐵又有否自行測試。職業訓練局工程學科前助理學術總監趙炳權認為，港鐵應設計一套獨立的安全防撞系統，不論中央控制系統如何控制列車，只要兩列車距離太近，防撞系統就自動啟動，煞停列車。