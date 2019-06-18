電子簽證網誤當官網 旅客多付數倍

消委會由2016年至上月收到共27宗有關電子簽證服務的投訴，其中張女士出發往澳洲前兩星期上網申請ETA，見到A網頁有澳洲國旗圖片，網址上又有「immi」、「eta」等與入境處或電子簽證相關的文字，以為是澳洲入境處的網頁，並辦妥整個簽證程序。惟張女士在同行朋友口中得悉，官方收費20澳元（108港元）的澳洲ETA，A網頁卻收費100美元（約783港元），收貴逾6倍。

另有消費者於搜尋引擎輸入「加拿大簽證」，登入在搜尋結果排首位的C網站，其後發現支付了折合約500港元申請費，比官方費用約40港元貴11.5倍，並從銀行方面得悉C網站所屬公司是在新加坡註冊，自知難以追討損失

記者於網上搜尋「越南簽證」後，搜尋引擎顯示的首個結果有標明為廣告，但寫上「官方越南在線簽證」，惟點擊內進後，於網頁最底部有細字寫明網站為私營商業網站，並非官方政府網頁。

消委會提醒有需要辦理電子旅行簽證的消費者注意，搜尋引擎排名不能作準；要先了解申請手續及官方收費，如發現網站所收申請費跟官方收費不同或明顯過高，應提高警惕，並核查該網站背景及可信性；如對各國簽證要求有疑問，應向各國駐港領事館查詢。