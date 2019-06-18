長者體檢計劃非由醫生負責「不理想」

便宜套餐剔除主要項目

消委會調查涵蓋12間機構提供的19個專為長者而設的體檢計劃，包括9間私營公司、2間私營醫院及1間非牟利機構，收費由460至7740元不等。消委會發現部分計劃收費相對較低，但將一些重要的檢查項目剔出，例如有兩間收費較便宜的機構，包括「毅力醫護健康集團」（800元至1450元）及「卓健醫療服務」（990元）將較常見的骨質密度檢查剔出。至於最便宜的體檢套餐只需460元，不過不包括總膽固醇及空腹血糖檢驗，而最貴的套餐7740元，計劃無包括類風濕關節炎及肺功能測試，但包括其他套餐普遍不包括的乳房X光造影及子宮頸細胞檢查等。

另外，調查顯示，5間私營公司的體檢由護士或健康助理負責，包括香港體檢及醫學診斷集團、毅力醫護健康集團、時代醫療集團、美邦醫學體檢中心，以及全仁醫務中心，消委會認為安排不理想。按衛生署建議，全面的身體檢查最適當是由醫生負責，並以清楚長者健康狀况的醫生負責最理想。

家庭醫生林永和表示，市民體檢如沒有醫生把關，未必能夠針對病人情况，提供度身訂做的檢驗計劃，即使檢驗大量項目，亦未必有用。他說，最近有一名50歲以上的病人驗出有子宮肌瘤，他翻查該病人兩年前的體檢報告，發現血色素數值正常；該病人後來自行接受體檢，驗出血色素數值略降，惟仍在正常範圍，故未有求診，豈料最近月經血量大增，才發現有子宮肌瘤。林永和指，若該病人及早將體檢報告交予他跟進，就可以對比過去病歷，及早發現病情及接受治療。

醫生：或未能針對病况驗 消委會：不違法

消委會調查亦發現，並非每個計劃都由醫生解讀報告。消委會總幹事黃鳳嫺指出，無醫生作判斷或解說並不理想，因檢驗結果有可能出現「假陽性」或「假陰性」的情况，惟現時並無規定一定要由醫生做體檢過程，故相關私人機構的做法法律上並無問題。