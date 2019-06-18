反式脂肪立法或禁或限

本報記者比較2012年及新一期消委會報告，發現部分店舖同款食品的反式脂肪含量，相比7年前的測試結果不減反增。以雞批為例，長沙灣新華茶餐廳的樣本，被測出每100克含有0.94克反式脂肪，較在2012年測出0.32克高出0.62克，升幅達194%；另外，其他食品亦有類似情况，如上環信德中心「澳門茶餐廳」，該店的蛋撻在最新測試結果每100克含0.84克反式脂肪，亦較2012年所測出的0.43克高出九成五。

吳志翔指食安中心有制定指引，鼓勵業界減少食物內的反式脂肪，但7年內食物內反式脂肪含量無明顯下降趨勢。他說，食安中心會密切留意其他地方就反式脂肪含量的立法方式，主要參考丹麥及歐盟國家，限制工業生產的反式脂肪佔總脂肪的比例在2%，或如美國及新加坡等地，全面禁止在食物內使用含有反式脂肪的氫化油或食物添加劑。

註冊營養師詹兆洲指出，部分傳統食物中含反式脂肪的材料或難立即被取代，如出現「蛋糕無忌廉」的情况，亦非市民樂見，故認為限制添加比例較易做到。