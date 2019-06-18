75款食品樣本 1/4工業反式脂肪超標 酥皮湯超5倍 牛油蛋糕達攝取上限八成

消委會與食物安全中心合作，於2018年11月至12月在連鎖快餐店、烘焙店等，蒐集75款酥皮忌廉湯、批/撻/酥皮卷、曲奇/蛋糕、中式酥餅/甜酥餅及其他類別食物，並由食安中心的食物研究化驗所檢測樣本中的反式脂肪、總脂肪等含量。檢測結果顯示，有19個即約四分之一樣本驗出的工業生產反式脂肪含量佔總脂肪比例超過2%，超出丹麥等歐洲國家立法的限值。當中超標最高的樣本為旺角餐廳Little Fusion的酥皮西蘭花忌廉湯，酥皮連湯的工業生產反式脂肪比例為12.1%，超標逾5倍。

根據世界衛生組織，反式脂肪每日建議攝入量為2.2克。調查發現，位於西營盤的聖羅蘭餅屋的牛油蛋糕，每100克有0.62克反式脂肪，食完整個蛋糕，所攝取的反式脂肪已是世衛建議每日攝入量的84%，為所有樣本中最高。

Lady M千層蛋糕 一件如4包薯條

另外，受熱捧的Lady M千層蛋糕樣本亦被驗出每件含0.6克反式脂肪，含量與4包麥當勞薯條相若，為每日攝取量的27%。不過，千層蛋糕樣本不含工業生產的反式脂肪。註冊營養師詹兆洲解釋，忌廉和餅皮若使用牛奶及天然牛油，就會含天然反式脂肪。他又稱，新興的芝士奶蓋飲品由鮮奶或其他奶類製品製成，若加上奶茶，脂肪含量更高，亦含不少反式脂肪，但需檢測後才能得知實際反式脂肪量。他忠告市民盡量少食高脂食物。

世衛指出，攝入超標反式脂肪，死於冠心病的風險會增加28%，而每年約有54萬個死亡病例與攝入工業生產的反式脂肪有關。食安中心首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔指出，反式脂肪會增加血液內的「壞膽固醇」及減少「好膽固醇」，加速血管內的脂肪積聚，容易出現中風等心血管病。

醫生：工業反式脂肪需避免

他續指，反式脂肪分天然產生及工業產生兩種，一般牛、羊等肉類及其奶製品內都會含有天然的反式脂肪，難以避免；但人造牛油、植物起酥油等經加工的脂肪，以及經高溫加熱烹調的食油，則含工業生產反式脂肪，有需要避免，正考慮立法規管（見另稿）。

吳又指出，8個酥皮忌廉湯的樣本中，雖有數個的工業生產反式脂肪超標，但同時有一個樣本的酥皮不含額外添加的反式脂肪，顯示食肆可從選擇原材料入手，減低市民攝取。

澳洲註冊營養師黃兆章指出，「反式脂肪一克都嫌多」，市民可多吃蔬果及勤做運動，以減少反式脂肪為身體帶來的負面影響。他說，經氫化的脂肪雖會含反式脂肪，但儲存時間較長，故食肆或麵包店多會使用此類人造牛油或其他原材料。