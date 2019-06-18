「道士」狎母女判囚4年半 心理報告指邪惡

55歲被告袁銘權被指於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位多次非禮約47歲女子X及非禮X的15歲女兒Y。

女兒中高度心理創傷 母感自責

法官判刑指，受害人X本身因身體積弱，迷信鬼神之說，而被告看準機會，利用X對其「法師」身分的信任與希望，趁機非禮，為純粹滿足一己私慾。法官特別指出，被告以「採玄珠」之說，接二連三在第三者在場下，撫弄X的私處，又揮拳襲擊她的眼部，再大肆非禮，行為卑劣；被告更意猶未盡，闖入X的女兒Y的睡房非禮，事後更意圖以「檢查屍毒」為名合理化行為，足以顯示被告的奸狡。

X及Y的心理報告均顯示，她們至今仍活在事件陰霾下，X不但受男友埋怨，更對女兒受侵犯感自責，而Y則受中至高度心理創傷。

揚言出獄繼續施法

法官又引述被告的心理報告指，他自21歲嫖妓，患有反社會人格障礙，為人邪惡、不可靠、狡猾、愛操縱他人、自我中心、自以為是及缺乏同理心，至今完全沒有悔意，更揚言出獄後會繼續施法，重犯性罪行機會甚高。法官決定判他入獄4年半。

【案件編號：DCCC176/18】