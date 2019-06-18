稱佔旺清場遭警抓下體 城大生願付訟費棄索償

官：倘原告因訟費破產會感失望

據入稟狀，原告為李卓軒，被告為警務處處長。原告指他於2014年12月1日與女友經過旺角亞皆老街與通菜街交界時，遭警方暴力對待，包括被抓下體、從後被拉背包、以索帶扣手反鎖，和遭非法羈留等。案件原定昨日開審。惟原告一方在庭上表明，已跟被告一方達成和解，原告更願支付八成訟費，法官李樹旭粗略估計金額達20萬至30萬元。

官指證據強力 原告稱沒信心

李官不滿意雙方安排，指法庭已完成審訊準備，反問雙方現階段才決定和解，「是否浪費法庭資源？」李官續說，雖然他未聽取證人作供，但根據現有表面證供，認為原告一方在案中絕對有爭拗空間，呈堂影片顯示警方執法時使用過分武力，故此再問原告一方是否維持和解決定，原告一方僅稱「他（原告）沒有信心」。

李官亦關注，原告只是一名剛畢業大學生，他能否支付幾十萬元訟費，又說若最終原告因負債破產，該紀錄會伴隨他一生，李官會感「不舒服」。李官甚至向被告一方明言「如果你當事人打算教訓這名年輕人，導致他申請破產，我將感到非常失望」。

本報就追討本案原告訟費一事，向律政司查詢。律政司表示，不評論個別案件，但強調有責任依據法庭頒下的訟費令，採取適當的行動追討訟費，包括考慮實際情况及在需要時採取法律行動。

【案件編號：DCPI1069/17】