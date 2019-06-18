前校長涉假文書案開審 教局主任：查興德遭逾廿教員施壓

被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書，以致對他或他人不利。該虛假面試紀錄涉及聘請非教學職員張錦輝（又名張鐘謙）。

晤高層期間職員聲援 「氣氛變得不安」

時任屯門區高級教育行政主任、現任屯門區總校發展主任鄭國仁供稱，教育局於2017年收到投訴，有關興德學校聘用遭取消教師資格的張錦輝在校工作，局方同年4月去信要求學校終止聘用張錦輝，他與另外兩名同事於5月24日前往學校調查，在會議室會見時任校長陳章萍、時任校監鍾佳榮、時任校董陶錫源。

鄭國仁稱，興德學校屬資助學校，須遵從《學校行政手冊》要求，保存所有與僱傭工作有關的資料，員工檔案應存放一段合理時間。鄭要求學校提供聘請張錦輝的文件，由學校秘書尋找相關面試紀錄後遞給被告，被告過目後再交予教育局職員檢查，鄭國仁要求索取紀錄副本。

辯方盤問時提到，會晤時負責傳遞文件的江姓秘書哭泣，鄭國仁回應稱不記得此事，但記起會晤期間，忽然有20多人敲門進入會議室表達如何支持學校，「我覺得係學校安排」，自此氣氛變得「uneasy（不安）」，「我覺得係增加我哋（教育局職員）壓力」、「挑戰我哋點解要查」，當中有一名校方的男士落淚。

對紀錄上求職者無印象 副校稱被冒簽

控方庭上呈堂涉嫌造假的求職者面試紀錄，日期為2016年7月16日，上有疑為副校長何志輝的簽名。副校長何志輝供稱，上述簽名不是其字迹，該文件的簽名筆迹運行方向不同，最後收筆亦有差別，「好肯定呢個簽名唔係我寫」。

控方問及在涉嫌造假的求職者面試紀錄有不同求職者姓名，問何志輝是否對該些人有印象。何志輝稱，因為校方曾聘請一名羅姓求職者，故對羅有印象，其他則「無記憶」。何主動提到，對名單上「張錦輝」名字沒有印象，他只記得曾面試見過名叫「張鐘謙」的男子，但已忘記何時見過「張鐘謙」。辯方則質疑何志輝在2017年曾患精神問題影響記憶，何否認此說法。聆訊今續。

【案件編號：TMCC2382/18】

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