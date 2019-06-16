英華小學新校長：把學生當兒子

簡介會約600人出席

簡介會9時開始，約11時結束，禮堂座無虛席，有人被安排到上層。除了介紹學校背景和課程，林浣心和陳美娟各分享教育理念和心得。對於要接棒，陳美娟笑言「這支棒很重」，自己是「勇者」；對於有家長關心會否有新辦學方案，她說會尊重英華文化和秉承林校長辦學理念，又稱她有兩個女兒，在學校卻跟頑皮的男生特別親近，會「將所有英華小朋友當作我的兒子」，家長拍掌支持。

英華小學入學面試有三輪，有報名出席簡介會的家庭均會獲得首輪面試機會，由教師跟學生作個人面試，次輪由校長主持。最後一輪面試，校長和教師會跟家長與學生會面。

在問答環節，副校長陳麗萍表示，學校注重學生的理解，不會刻意催谷；同為副校長的李綺媚稱，會按學生興趣分班，如詩歌班和樂隊班等。陳麗萍解釋，學校無特別喜歡某類學生，像花園一樣，「各種花在這裏我們都很開心」。

家長：森林課程吸引 另多報5校

從事資訊業工作的李太認為英華特別課程吸引，尤其是「森林課程」，讓學生走出大自然，培養求生技能和自理能力，故為5歲兒子報名，另打算多報4至5間小學。

家庭主婦黃太帶兒子出席，盼讓他熟習小學校舍。她認為香港很少小學男校，聽罷簡介會後很欣賞英華辦學理念，因多方面皆為男生着想，並提供方法讓他們展現自己，故為兒子報名，並打算最多報6至8間小學。她說為免與其他學校開放日撞期，丈夫去年已來過英華簡介會；她對新校長陳美娟有信心，相信她會理解男生需要，不擔心辦學理念有太大改變。家住九龍東的黃太稱，若兒子成功入讀，或考慮搬近深水埗的校舍。