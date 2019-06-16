抄牌險遭車撞 交警開兩槍 兩彈中車 司機逃離遺血迹

事發昨日凌晨1時許，兩名交通警員在元朗西鐵站旁新元朗中心地下的交通交匯處巡邏時，見一輛日產私家車在站內雙黃線區域違例停車上落客，於是上前截停落車女子。正當警員欲向私家車男司機「抄牌」時，司機開車逃走，之後企圖撞向警員，一名高級警員拔槍向私家車左邊連開兩槍，其中一發子彈擊中左邊倒後鏡，另一槍則射穿前座乘客位及司機位車窗。私家車其後飛馳而去。

雙黃線落客 被發現加速逃

警方衝鋒隊立即支援展開追截，於約1公里外元朗公路近上水及落馬洲支路發現涉事私家車，司機不知所終。警方封鎖現場調查，見前座兩邊車窗爆裂，司機位遺有小量血漬及玻璃碎，懷疑司機負傷逃去，路肩遺下一部手機。

警員同時封鎖開槍現場調查，在附近小巴站檢獲一粒彈頭，並檢走一個損毁的倒後鏡及行車攝錄器。

女車主及下車女乘客被捕

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱稱，兩名新界北交通部警員當時發現該黑色私家車違例落客，準備檢控司機時對方開車逃走，由於交匯處只有一個出口，一名警員尾隨私家車，另一名則在出口追截，私家車及後在交匯處內駛了一圈後高速衝向出口，在出口追截的警員因感生命受威脅，拔槍警告無效後開了兩槍。警方不排除該私家車涉及販毒活動，新界北重案組已接手跟進。

據悉，涉事私家車並非失車，警方聯絡28歲姓韓女車主助查時，發現她早前涉違反交通條例被通緝，於是將她拘捕；在現場下車的18歲女子為在逃司機的朋友，警方以「懷疑與案有關」將她拘捕，未有指出她涉及什麼罪名。