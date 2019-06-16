抄牌險遭車撞 交警開兩槍 兩彈中車 司機逃離遺血迹

【明報專訊】兩名交通警員昨凌晨在元朗西鐵站對開交通交匯處打算檢控一輛違例上落客的私家車時，對方加速逃走並撞向警員，其中一名交通警拔槍連開兩槍，私家車逃去，警方及後在1公里外尋獲該車，司機已逃離。警方事後拘捕私家車女乘客及女車主，正追緝涉案司機。
事發昨日凌晨1時許，兩名交通警員在元朗西鐵站旁新元朗中心地下的交通交匯處巡邏時，見一輛日產私家車在站內雙黃線區域違例停車上落客，於是上前截停落車女子。正當警員欲向私家車男司機「抄牌」時，司機開車逃走，之後企圖撞向警員，一名高級警員拔槍向私家車左邊連開兩槍，其中一發子彈擊中左邊倒後鏡，另一槍則射穿前座乘客位及司機位車窗。私家車其後飛馳而去。
雙黃線落客 被發現加速逃
警方衝鋒隊立即支援展開追截，於約1公里外元朗公路近上水及落馬洲支路發現涉事私家車，司機不知所終。警方封鎖現場調查，見前座兩邊車窗爆裂，司機位遺有小量血漬及玻璃碎，懷疑司機負傷逃去，路肩遺下一部手機。
警員同時封鎖開槍現場調查，在附近小巴站檢獲一粒彈頭，並檢走一個損毁的倒後鏡及行車攝錄器。
女車主及下車女乘客被捕
新界北總區高級警司（刑事）陳天柱稱，兩名新界北交通部警員當時發現該黑色私家車違例落客，準備檢控司機時對方開車逃走，由於交匯處只有一個出口，一名警員尾隨私家車，另一名則在出口追截，私家車及後在交匯處內駛了一圈後高速衝向出口，在出口追截的警員因感生命受威脅，拔槍警告無效後開了兩槍。警方不排除該私家車涉及販毒活動，新界北重案組已接手跟進。
據悉，涉事私家車並非失車，警方聯絡28歲姓韓女車主助查時，發現她早前涉違反交通條例被通緝，於是將她拘捕；在現場下車的18歲女子為在逃司機的朋友，警方以「懷疑與案有關」將她拘捕，未有指出她涉及什麼罪名。