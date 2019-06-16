追成就缺席子女童年 中風男盼吃過節飯

「工作狂」中港兩地走 妻提離婚

當年三十而立，子年想在貿易工作上做出成績，每日往返中港兩地工作12小時，一對年幼子女由妻子照顧，自己回家則倒頭大睡，惟耗了十年青春仍換取不了工作成果，回港改駕的士為生，詎料身體敲響警號。「除了生日，我最記得2000年11月10日，那是我中風的日子」，中風近20年，子年仍難忘當日細節，「我到香港仔接朋友，過了紅隧口覺得不舒服，我把車泊在路旁便暈倒了，後來才知道是中風」，他回想自己只顧工作，即使患高血壓亦覺得是小事。

子年中風導致右身癱瘓及口吃，入住療養院3個多月後，因妻兒要上班上學，只好握着拐杖獨自踏上復康路。他花了一整年學習用左手寫字，但總是執筆忘字，吃飯要用湯匙，穿衣服需10分鐘，而口吃問題纏繞他9年，跟子女聊天有心無力。

女兒曾入更生宿舍 父：什麼也做不到

中風後兩年，妻子提出離婚，子年先搬回家與父母同住，再搬到救世軍短期臨時宿舍。離開家人，子年最擔心女兒，他憶述女兒曾誤交損友，因吸毒需入住更生宿舍，「很內疚，但我什麼也做不到」。子年現時住在板間房，隨着說話能力逐漸恢復，他經常致電子女關心近况，即使他們已工作，子年仍會將部分綜援給予子女作補償，「他們生活得好我便滿足」。子年說，理解兒女生活忙碌，偶爾會約兒子見面，女兒一年只見到一兩次，父親節最希望與他們坐下來，吃頓飯好好聊天。

明報記者 黃詩雅