父棄高薪學廚 兒子隱青不再

棄工程由零做起 「我做到你都做到」

50歲的Eric原本從事機械維修，最高峰月掙20多萬元，養活四口家，但代價是經常來往中港兩地，有時更離港3個月，錯過不少陪伴兒子韓子俊（Roy）的成長時光，唯有以物質彌補，「什麼都會買給他」。人到中年，Eric漸發現Roy沉迷打機，可在家3天不吃不睡。

自嘲「廢青」的Roy中四時不愛讀書，日復日打機，父多次相勸不果。Roy曾做廚房兼職，對飲食業較有興趣，Eric為令兒子走入社會，放棄20多年工程經驗，2012年底報讀僱員再培訓局的初級中式烹調師（國家職業資格）基礎證書，「我要由零開始做給你看，如果我做到，你也可以做到」。

子隨父讀課程 今齊開食店

Eric由低做起，月薪1萬多元，清洗化油池、解凍叉燒、劏魚他都做過，曾累得想放棄，「但如我放棄，可能兒子也會放棄」，直至有天Eric劏了近80條魚，疲倦地歸家，卻發現Roy仍在打機，一怒下以行山杖擊碎熒幕，才令Roy開始思考前路。數日後他發現父親走路一拐一拐，雙手紅腫，才體會其辛勞，2014年遂跟隨其步伐報讀同一課程。

Roy自此發憤圖強，修畢課程後更獲「ERB傑出學員獎」。他從下廚尋獲滿足感，「見到很肚餓的客人走來，吃完我煮的食物後很開心，我便滿足」，如今兩人齊經營四爺車仔麵專門店。「學歷高不一定等於成就，但不學習就一定不會有成就」，Eric只求兒子善良，願意貢獻社會。

今天父親節，22歲的Roy準備炮製小菜「多謝他付出」，Eric聽罷笑彎了眼。