前妻不准出席女兒婚宴 「認番個女已好感恩」

志泉從未想過，與女兒多年後可重逢，更沒想過能見證女兒出嫁。婚期定於明年中，惟前妻不許他挽着女兒步入教堂和出席婚宴，他只可觀禮及拍照，旁人擔心志泉放不下，他卻豁達回應一句：「認得番個女我已經好感恩。」又說：「如果想要這個福氣，當初為何不負責任呢？」志泉曾經擔心女兒因見到自己與前妻的經歷而對婚姻產生恐懼，她希望女兒在婚姻上不要太擔心。

錯過與女兒度過的23個春秋，志泉如今十分珍惜每次與她見面的時光，他屈指數着，「去年見了24次，今年見了6次，多數是她主動約我」。女兒相約父親見面的地方總是遠離鬧市的淨土，包括神學院，「去年生日女兒帶我到愉景灣，原來她帶我到一間神學院，兩父女談心」。

難忘山竹過後 父女排除萬難見面

另一次教志泉印象難忘的見面，是去年超強颱風山竹吹襲後一日，市內塌樹處處，交通近乎癱瘓，兩父女仍為見一面而排除萬難，當日中午港鐵東鐵線服務仍未完全恢復，家住馬鞍山的志泉徒步走到沙田文化博物館，女兒則由牛頭角出發，輾轉抵達目的地，兩父女見面時相顧而笑，當晚還一起到東涌吃飯。

每次吃飯，志泉和女兒會互相遷就，兩父女都會先讓對方選擇菜式，志泉記得女兒喜歡吃豬大腸、豬紅等，女兒則記得，小時候父親曾帶她去吃海鮮。女兒不時會送禮物給志泉，他最喜歡女兒送的褐色大褸及毛衣，令他內外都倍感溫暖。