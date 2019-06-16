爛賭酗酒妻離女散 露宿10年廚餘充飢 賭海回頭 喜獲失散23年女兒原諒

明報記者 黃詩雅

67歲的志泉年輕時從事飲食業，70年代已月入過萬，卻因為一次僥倖贏錢而沉迷賭博，曾輸掉一年薪水要家人代為還債，幼妹更因此三度延遲結婚。志泉後來變本加厲，曾偷取公司200萬元作賭款，幸老闆沒報警，只着他分期攤還。1990年代初，妻子因志泉沉迷賭博及酗酒而離婚，女兒離開志泉時只有10歲左右。

志泉1997年在屯門開始長達10年露宿街頭的生活，同時與女兒失去聯絡。起初他覺得很舒服，形容每天「通街蕩通街遊，食到邊瞓到邊」，其間他曾想念家人，「有時在街上睡，瞓瞓下乍醒，以為自己在大埔屋企」。

他憶述，那時會到快餐店，趁別人一離開便坐下吃剩食，夏天會到日式超市取過期麵包，冬天會到燒烤場吃別人剩下的食物，「那時不知何謂尊嚴」，「酒樓會將剩菜剩飯倒在一個桶裏，好像豬餿一樣，阿姐好人才讓你舀」。

傳道人救出賭海 加入協會助無家者

過了10年「天為被地為牀」的生活，志泉最後由一名深宵到訪的傳道人帶他重返正常生活，到上水戒賭中心花一年半時間戒賭戒酒，後來入住短期臨時宿舍，並在基督教關懷無家者協會擔任義工，之後再成為協會職員直至退休。

退休後任導賞員 成重逢契機

退休後的志泉沒有停下，應邀成為協會「深水埗導賞團」的導賞員，帶領公眾深入認識無家者，同時分享個人經歷。去年3月，志泉帶團分享時談到與女兒失散，一名女團友詢問志泉女兒的名字和年齡。3天後，有人致電協會辦事處找導賞團的主管，說自己是志泉的女兒。

志泉最初不太相信，「以為是傳道人𧨾我開心」，後來傳道人跟他解釋事情始末，並告知他已相約女兒見面。志泉說，「她主動打來，很震撼」，但這份興奮未幾便化成擔憂，「見面前擔心女兒『𡁻』我，罵完我便跑走」。志泉又記起，在女兒小時候曾帶她到投注站，着她在門口等，擔心女兒長大後像自己一樣爛賭。

兩父女失散整整23年後，初次見面是在深水埗一間中轉宿舍裏。「當我第一眼見到她，她站了起來擁着我，說『爸爸其實我很想念你，這麼多年我沒有生氣』。」志泉問女兒是否原諒自己，她說以往的事不要再提。見面後兩父女去了飲茶，喜孜孜地相約下次見面。

去年父親節女兒約慶祝

「發夢都沒想過 超開心」

女兒今年30餘歲，任職社工，去年父親節特意與志泉慶祝。「發夢都沒想過，超開心，是女兒主動約我。」志泉重提時仍難掩興奮。當晚父女倆在沙田一間酒店吃自助餐，一向儉樸的志泉笑言：「我都不捨得吃。」今年女兒亦會與他慶祝父親節，他建議女兒不要破費，隨便找間餐廳吃飯已很滿足。

志泉說能得到女兒原諒很難得，前妻得悉兩父女相認，但仍無法原諒他，「我帶她（女兒）來到這個世界，但沒盡過一分力，當她們兩母女最需要一個男人時，我失蹤了，將責任推給妻子」。志泉曾表達想見前妻，但被前妻拒絕，只好寫信託女兒轉交。現時志泉很珍惜每次與女兒見面，又會將女兒給他的生活費儲起來，將來交回女兒。