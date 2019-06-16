教徒唱聖詩9小時「震撼」 吸引旁人同唱

Sing Hallelujah to the Lord被很多示威者形容是「洗腦歌」，全曲只有4句歌詞，但在金鐘的教徒，一唱就以小時起跳，早前有教徒在政總東翼對出天橋上徹夜唱此歌，唱足9小時，網上有影片見到數人在鐵欄外對着一名警員頌唱，有網民留言關心：「最後個警察有冇信咗耶穌？」作家兼市場營銷專家徐緣則形容此歌屬今年「至尊歌曲」。

昔教會政治冷感 今被青年帶動

羅慶才過去一周沒到金鐘示威現場，但他耳聞Sing Hallelujah to the Lord惹起熱話。他笑言，以往香港教會有點政治冷感，今次被青年帶動了，用上基督徒日常的活動，例如唱詩、祈禱，既支援城市亦表達信仰，「唱詩是有些震撼，因為有這麼多人參加、延續這麼長時間，我們聚會都不會唱這麼久」。

過往大眾在教徒身上貼上很多標籤，他說很多人認為基督徒保守、愛講道理；外界甚至稱基督徒是「耶X」，他解讀那是形容教徒只懂說教，但表裏不一。面對負評，羅慶才認為「可能有些不受歡迎的高官常自稱教徒，或多或少影響到大眾觀感」；提起特首林鄭月娥是天主教徒時，他不敢批評，但他懷疑其信仰生活，「因為她做事手法就似個普通政客」，而他希望教徒表裏如一，實踐信仰。