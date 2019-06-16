過往不談時事 羅慶才一個聲明響號角 反修例浸聯會會長 今上街頭不賀節

當初吹號角的羅慶才牧師，過往講道從不談時事，但逾4年前佔領區的美好景象烙在他腦際裏，成為浸聯會會長後，他決定在社會議題上發聲，面對教會內部矛盾，他低調應付。今天是父親節，他卻告訴兒子改天再慶祝，今日要走上街頭，爭取撤回修例、譴責警方過度鎮壓示威。

文：羅嘉凝

圖：黃志東

反修例風暴走勢急速轉變，政府由計劃如期二讀，到昨日宣布暫緩，其間上周三（12日）時局勢緊張，香港基督教協進會周三急召多名宗派教會領袖開會，商討約見特首林鄭月娥，但羅慶才缺席了，他解釋是因為早答應記者訪問，訪問途中，得知警察在金鐘開槍。

28票贊成 26票反對發表

反修例聲明網上獲好評

事情走向總是遠超他預期，他在6月4日晚原本要與浸聯會屬下約500個教會代表和常務委員召開每月恒常理事會，當晚議程包括是否發聲明反對修訂《逃犯條例》，羅慶才拿着副會長林海盛草議的聲明和一份自問自答的解說狀，準備迎來一場激辯，豈料出席者僅60餘人，投票結果是28票贊成、26票反對發表聲明。

有人即要求再諮詢其他教會代表，重新投票，但他覺得已依足規矩，無理由推倒從來，否則重新諮詢投票或已通過修例。結果有人悄悄起「革命」，原打算是今日才發表的聲明，早在本月7日從通訊平台流傳開去，甚至有逾60理事聯署向媒體投訴，既然事情已鬧開，常務委員就決定提早於本月8日（周六）在網上發表。

殊不知那聲明在網上獲一致好評，該篇解說更是獲「讚」無數。「其實那篇解說是我寫給自己看，用來回應理事們的質疑」，他每逢周日晨早8時半有崇拜，周六晚上10時便就寢，睡醒有點驚奇，「世俗點說，輿論站在我這邊了」，但他仍然安排於上周一（10日）晚向眾教會代表解說。

傳理系畢業 赴美讀神學

67歲的他自稱為人低調，小學至大學都讀基督教學校，1970年他入讀浸會書院傳理系前，已決定畢業後讀神學，而且性格太過內向，沒想過當記者，神學院畢業後，他於教會工作，其間兩度赴美完成神學碩士及博士課程。但他稱在大是大非面前，就需要堅守立場及表態，「我是reactive，不是proactive（主動）的人」。

昔見佔領區安全有序甚感動

過去在講道時，他從沒談過《基本法》23條立法、反對國民教育、政改等，「我無覺得要表態，直至去年為止，與社會事都很抽離」。他本身怕人多，但佔領運動時，他到金鐘佔領區，見到區內安全有序、守望相助，讓他甚為感動。

直至去年5月，他成為浸聯會會長，角色轉換，讓他覺得有需要走得更前、更勇於表態。去年底他與林海盛牧師以個人名義發聯署批評內地打壓教會，事後有人提點他「別忘了自己仍然『戴』住頂帽」，他形容這頂叫浸聯會的帽子比較保守，很多立場亦不會表態，又擔心太高調會影響教友到內地宣道、培訓。

批內地打壓教會「被提點」

他說教會理應關心社會事，過去教會以「政教分離」為由，不涉足社會事，他解讀政教分離只是政府或政黨與教會沒從屬關係，政府不凌駕教會，教會亦不用聽政府指令。

指教會應關心社會

政教分離指政府不凌駕教會

今次又突然高調表態，教會內部亦釀成爭議。但他記住最喜歡的經文，那是《耶利米書》12章5節：「耶和華說：你若與步行的人同跑，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？你在平安之地，雖然安穩，在約旦河邊的叢林要怎樣行呢？」他說，過去在教會遇到困難時皆用此提醒自己，當跨越一個挑戰後，就可應付更大使命，以往處理教友婚姻、情緒等個人事務，現在則要處理組織內部壓力了。

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