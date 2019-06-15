首破冒牌夾公仔店 海關檢2700假貨

市值30萬 拘6人

海關早前接獲舉報，稱市面上有夾公仔店舖提供冒牌公仔，其後在各區巡查，並於上周三至前日掃蕩6間分別位於柴灣、藍田、旺角、屯門及天水圍的夾公仔店舖，以及新蒲崗的一個儲存倉庫，檢獲約2700件懷疑冒牌公仔和其他懷疑冒牌物品、15部夾公仔機及5部代幣兌換機，其中3間被掃蕩的夾公仔店屬同一公司。行動中海關人員拘捕3男3女，包括3名店主及3名員工，介乎26至50歲。案件仍在調查中。

版權及商標一般調查組指揮官譚佩英形容，本港近期新開設的夾公仔店如雨後春筍，受老中青三代人歡迎。她稱行動中檢獲的公仔質素參差，部分公仔連正貨的吊牌也沒有，不排除有不法商人為提高利潤，購入廉價冒牌公仔壓低成本，混雜於其他正貨或無牌子的公仔中間，企圖魚目混珠逃避海關人員偵查。

海關會繼續加強巡查和執法，遏止利用冒牌物品作商業用途的活動，並提醒消費者若對物品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或代理商查詢。