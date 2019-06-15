拍長者八達通2800次 兩小巴司機涉騙補貼

屯門警區刑事調查隊經調查後，於前日（13日）下午2時半及昨日（14日）凌晨零時半，於上水及青山以涉嫌欺詐拘捕兩名涉事司機，同時檢獲3張長者八達通卡，兩人現正被扣留調查。

運署定期審查揭發 涉款4萬

政府發言人表示，優惠計劃自2012年中起分階段實施，運輸署已與各公共交通營辦商制定監管措施，同時定期審查由營辦商及八達通卡有限公司提交有關優惠計劃下的乘搭紀錄及票價差額報表，以防止優惠計劃被濫用。是次案件是運輸署進行上述監察工作時發現，目前已交由警方調查。

是次案件涉及的小巴路線，為來往屯門碼頭至上水火車站的44號專線小巴，由馬亞木家族持有的運泰實業有限公司營運，全程車費16.8元，屯門區內分程收費6.3元。

涉事路線多居民僅搭半程

據了解，該公司與受聘司機以拆帳方式營運，由於該路線一般只在節日或上下班時間較繁忙，不少屯門居民僅乘搭半程於屯門區內上落，司機收入微薄，每日僅約500元。

運泰實業代表潘小姐回覆查詢稱，昨日下午有3名警員在上水火車站小巴總站等候其中一名涉事司機埋站，當場拘捕他並搜出3張長者八達通，及後警方再透過該司機聯絡正休假的另一涉事司機自首。她稱目前與司機之間的拆帳百分比為27%，公司約100名司機從未發生類似個案，兩名被捕司機任職數年，公司稍後將與有關司機終止合約。

公司：早倡津貼只限個人八達通

潘小姐稱，過去一直有向司機呼籲遵守法紀，勿以身試法，同時又曾聯同小巴業界多番向當局提議，限制僅持個人八達通的長者方可享用津貼，惟當局未有堵塞漏洞，令不法分子可趁機騙取津貼。

首宗類似騙取津貼個案發生於2015年12月，當時商業罪案調查科發現一輛來往上水和觀塘的501S專線小巴上，有大量可疑長者八達通的通宵拍卡紀錄，經調查後拘捕一名通宵更小巴司機，涉嫌持長者八達通拍卡7500次，騙取15萬元津貼。