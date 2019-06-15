清潔工狎5安老院友囚11月

【明報專訊】專為視障長者及末期病患提供膳宿的東華三院賽馬會頤安護理安老院，5名年逾80歲行動不便、無法溝通的婆婆被非禮，涉案已婚男清潔工早前被裁定8項非禮罪名成立，昨在東區裁判法院判刑。裁判官指出，雖然涉案5名受害人已離世，但為補償她們親友的感受及交代，判被告即時入獄11個月。
已婚的被告陳有（68歲）被控2010至16年間，在黃竹坑東華三院賽馬會頤安護理安老院非禮5名失明及失智女院友，包括7次摸胸及拉下事主的尿布。控方早前透露，所有事主已離世。東華三院於2016年7月解僱被告。
暫委裁判官何慧嫻判刑時指出，非禮是嚴重罪行，按上訴庭指引，判刑必具阻嚇性及表達公眾厭惡。根據案情，被告的非禮手法不是最嚴重，包括拉下尿布、在受害人胸部掃摸及打圈，但被告卻在長達6年內八度非禮5名受害人，且她們都是弱勢受害者，失去行動能力，更未能在語言上表達自己、溝通或對非禮行為提出異議。
官指受害人均離世 須彌補親友感受
何官續說，雖然她們在案件審訊前已離世，但為補償其親友感受及交代，每罪判處被告入獄4個月，考慮總刑期原則，決定判處被告入獄11個月。辯方隨即申請保釋候上訴，裁判官以案件嚴重為由拒絕。
東華三院就案件回應，院方對於涉及服務使用者受侵犯或受虐待的事，會以「零容忍」態度處理，接獲舉報後即時調查，於2016年6月30日向社署匯報，並在院友家屬同意下於同年7月初報警。事後中心已加強員工培訓提升警覺，若遇不尋常事件，即時向上司匯報。
案情指被告在執勤期間多次到房間非禮5名行動不便的婆婆，部分更患認知障礙症。事件在院舍收到匿名投訴後，詢問其他目擊員工始揭發。審訊時因受害人已離世，控方傳召目擊的院舍員工作供。