清潔工狎5安老院友囚11月

已婚的被告陳有（68歲）被控2010至16年間，在黃竹坑東華三院賽馬會頤安護理安老院非禮5名失明及失智女院友，包括7次摸胸及拉下事主的尿布。控方早前透露，所有事主已離世。東華三院於2016年7月解僱被告。

暫委裁判官何慧嫻判刑時指出，非禮是嚴重罪行，按上訴庭指引，判刑必具阻嚇性及表達公眾厭惡。根據案情，被告的非禮手法不是最嚴重，包括拉下尿布、在受害人胸部掃摸及打圈，但被告卻在長達6年內八度非禮5名受害人，且她們都是弱勢受害者，失去行動能力，更未能在語言上表達自己、溝通或對非禮行為提出異議。

官指受害人均離世 須彌補親友感受

何官續說，雖然她們在案件審訊前已離世，但為補償其親友感受及交代，每罪判處被告入獄4個月，考慮總刑期原則，決定判處被告入獄11個月。辯方隨即申請保釋候上訴，裁判官以案件嚴重為由拒絕。

東華三院就案件回應，院方對於涉及服務使用者受侵犯或受虐待的事，會以「零容忍」態度處理，接獲舉報後即時調查，於2016年6月30日向社署匯報，並在院友家屬同意下於同年7月初報警。事後中心已加強員工培訓提升警覺，若遇不尋常事件，即時向上司匯報。

案情指被告在執勤期間多次到房間非禮5名行動不便的婆婆，部分更患認知障礙症。事件在院舍收到匿名投訴後，詢問其他目擊員工始揭發。審訊時因受害人已離世，控方傳召目擊的院舍員工作供。

【案件編號：ESCC2968/18】