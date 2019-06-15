美領事換人 史墨客接任

曾駐上海 同性伴侶台灣人

本身是高級職業外交官的史墨客出生於緬因州，畢業於喬治城大學，擁有倫敦政治經濟學院及普林斯頓大學碩士學位，懂中文、法文、丹麥語及柬埔寨語，現於國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿，曾任美國駐上海總領事，亦曾於多個美國駐外使領館和美國在台協會任職。史墨客7月起履新，新任美國駐港澳副總領事侯偉葉（Paul Horowitz）亦於6月底抵港。

史墨客在2016年時任美國駐上海總領事時，與其同性伴侶、台灣人呂英宗在美國三藩市結婚，當時其總領事館在微博貼出二人婚照，並強調三藩市在LGBT平權運動中地位舉足輕重。《紐約時報》當時報道，二人成婚引起不允許同性結婚的中國關注。

現任總領事唐偉康近年常就本港局勢表態，曾稱近年本港重「一國」、輕「兩制」而引起爭議，又曾評論《逃犯條例》修訂，指內地法律框架與香港非常不同，公眾關注修例是「自然反應」。被問及總領事換人會否影響政治局勢，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政治上的大格局由美國決定，「中美貿易戰是否開打，不是香港可影響，領事館只能配合和執行」。他以美國前駐港澳總領事夏千福為例，指對方於佔領運動前活躍，後來轉趨低調，「不是其性格變了，相信是美國有些決定變了」。