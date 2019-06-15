內地電力供應有限 料電費上升

事實上，港府在2014年同樣以增加清潔能源比例為由，建議向內地買電，方案是向南方電網購入電力。但當時遭到各界反對，指與內地聯網的風險甚高，影響香港電力供應的穩定性，同時無法確定所購入的是清潔能源。當時有業界建議，以「專廠專線」的方法購入內地電力。至2015年環境局宣告放棄，指與南方電網聯網成本要過百億投資，未必比本地發電划算。

不過，至去年7月，港府改變立場，大增兩電可用作計算電費的資本投資，當中包括批准中電與南方電網接駁專線向內地買電，資本投資額料逾百億元。

鍾兆偉昨日表示，現在若再討論購買內地電力，專廠專線的模式仍然較可行，但有不少挑戰。首先內地亦在提高使用清潔能源的比例，「不是說香港要買就有足夠供應」。另外，香港市民要接受增加向內地購電，而且是以核電為主。即使雙方談得成，市民也要有心理準備，增加使用清潔能源會導致電費上升，但他相信核電的燃料成本不會高於天然氣。

現時香港已向內地購電，中電持有大亞灣核電站25％股份，以專廠專線方式買該電站70％電量。以最新4月份的數字，中電當月22％發電量來自核電。成本方面，核電佔28％。天然氣佔當月31％發電量及61％燃料成本。