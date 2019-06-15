指區域合作方達巴黎協定要求 減碳措施諮詢 綑綁內地買電

長遠減碳策略公眾諮詢的諮詢期至9月20日，委員會之後會向政府提交建議。諮詢文件提及，若香港要在2050年達到《巴黎協定》最低目標，即把全球平均溫度升幅控制在工業化前水平以上低於2℃以內，本港人均碳排放量要由2016年的5.7公噸，至2050年減至2公噸；若要達到協定內的更高目標，即平均溫度升幅在1.5℃以內，本港到2030年要達到零排放。

問卷有10條問題，其中一條問題詢問市民是否支持實踐低碳生活、提升能源效益，以及透過區域合作增加零碳能源，巿民只能選擇全部支持或全部不支持；若選擇支持，需在3個選項當中選擇優先次序。

文件提到，要達到減碳目標，本港需有八成或以上為「零碳能源」，亦需進行「非常緊密的能源區域合作」。文件進一步解釋，如要實現更高的減碳目標，即2050年平均氣溫升幅低於2℃，在2030年後，本地及輸入可再生能源及輸入核電等「零碳能源」，必須是主要的發電燃料，而本地的可再生能源潛力非常有限，因此必須考慮區域合作。

港大負責調查：缺一不可 可排優次

負責問卷調查的港大公民社會與治理研究中心策動永續發展坊副總監羅惠儀解釋，問卷將支持實踐低碳生活、提升能源效益，以及區域合作3個選項綑綁諮詢，是因為三者缺一不可，需要全部實施才能達致減碳目標，但市民可選擇優次。

委員會轄下長遠減碳策略支援小組召集人林超英表示，公眾諮詢沒有預設立場，問卷設多條開放式問題，若市民反對輸入核電，或認為「明日大嶼」計劃不利於減碳，均可在問卷中反映意見。

香港公平貿易聯盟行政總監古偉牧認為，該份諮詢文件是「零資料、零選擇、零細節」，僅提出區域合作，但能源種類、比例、財務安排等全部未有提供，市民難以提出建議。他又說，將支持實踐低碳生活、提升能源效益，以及區域合作3個選項綑綁諮詢，做法不恰當，他本身是長遠減碳策略支援小組成員，在小組內曾提出相關意見，惟最終未有被採納。

成員批文件零資料選擇細節

綠色和平資深項目主任楊凱珊批評，政府以諮詢為藉口，為引入核電鋪路，是助長另一種環境威脅，擔心核電廠一旦發生重大輻射泄漏事故，將嚴重污染環境及危害人體健康。

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