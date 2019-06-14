針卡揭露被領養 63歲冼玉翎尋親

七八歲知悉 怕養父母傷心不敢問

63歲嘅冼玉翎原名陳美忠，當年佢嘅生母姚碧若透過中介人介紹，將只有8個月大嘅佢畀咗冼先生夫婦領養。當時冼女士嘅哥哥亦在場，生母就同冼太講：「送咗畀你，食件餅乾都唔使咁多人爭啦。」冼女士從來冇怪過生母，因為佢知道當時屋企環境唔好，相信佢媽媽都好唔想送佢畀人。

冼女士對領養一事不知情，直到7、8歲，有次無意中喺屋企發現到張同自己出生日期一樣嘅針卡，但個名係「陳美忠」，父母個名亦唔同，於是開始懷疑自己身世。佢一直記住針卡上嘅名，但佢唔敢追問養父母，怕佢哋傷心，又覺得生娘不及養娘大，只好收埋唔講。佢試過打電話到自己出世嘅贊育醫院問出生紀錄，確認到親生父母嘅名，亦知道原來自己係第八胎。

直到冼女士40幾歲，養母有日突然問佢知唔知自己被收養，佢先坦白一切。佢仲話，同樣尋親嘅前港姐冠軍張瑪莉講過：「有個名就搵到㗎啦！」佢於是鼓起勇氣尋親，今年1月搵紅十字會幫手。冼女士嘅生父陳喜盛約93歲，生母姚碧若約91歲，加上佢冇其他資料，要尋親未必容易，但對佢嚟講，可同親人食餐飯、傾吓往事已經好開心，所以佢唔會放棄，希望等到呢一日！