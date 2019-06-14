滬消費展參與港商：出口商品專利 內企愈見重視

耳機植心率器 知名品牌接洽

由衛保數碼開發的光學心率感應技術ActivHearts，原理是用紅外線照射皮膚下微絲血管量脈搏，收集數據後會運算出用家心率及壓力。該感應器模組直徑僅約6毫米，重量不足1克，為現時全球體積最細的心率感應器，可結合耳機使用。

高平表示有多次參展CES經驗，曾5次於美國CES參展，今次則是第二次於CES Asia展出。多個採用其技術的客戶均是從參展得來，如今次展出的「真無線耳機」，正是由年初在美國CES參展時成功洽商的客戶製成，當中植入其心率感應器。

CES Asia的550家參展商中，中國參展商佔逾80%，高平說，CES Asia與美國CES最大的不同，在於前者有較多面向消費者的電子商貿公司，反而面向商業的公司較少，而且CES Asia中大品牌不多，可反映中國市場競爭激烈。

獲多地專利 盼靠獨特性突圍

高平認為，當同樣或性質類近產品成行成市，為爭奪市場份額，就出現「鬥平」；而為令產品突圍，方法之一為加入獨特性以降低壓力，或開發新市場，增加收入來源。其技術早於2008年已獲批全球多地專利，包括歐美及中國，不論是提升產品價值或為中國企業打開海外市場，都有一定競爭力。

除心率感應器，衛保數碼亦與香港中文大學及新加坡國立大學合作，研究持續血壓及持續體溫監測技術，期望可升級現有技術，提供身體檢測方案。

明報記者 林穎茵 上海報道