港洋垃圾寄菲遭遣返 抵滬後失蹤 環團批政府後知後覺

環保署：會監察去向 未證任何涉事者

環保署表示，香港法律不容許出口廢物至海外棄置，該署5月底收到菲律賓當局通報，有懷疑非法跨境轉移的廢物須退回香港，環保署立即跟進調查，惟「現時未能證實任何涉事公司或人士」。

綠色和平表示，本港一間公司1月12日由香港寄出一個40呎長、25公噸的貨櫃到菲律賓棉蘭老島，貨主報稱為電子零件；貨櫃2月1日運抵菲律賓，海關檢驗貨櫃內貨物為「垃圾」；5月24日，菲律賓環境及自然資源部再檢查貨櫃，確認載有破碎的電路板、磁碟、電線、發泡膠等，下令把貨櫃退回香港。

環團批港容大量轉口 憂終棄港堆填區

綠色和平跟進事件，發現菲律賓6月3日委託船公司把貨櫃運回香港，收件人是一間香港公司，地址是南生圍一個貨櫃場；但該貨櫃6月7日抵達上海後不知所終，懷疑轉換了另一艘船，無法追查去向。

綠色和平資深項目主任連佩怡批評，事件反映港府後知後覺，在內地及東南亞各地逐漸收緊洋垃圾入口標準後，仍然容許本地每年轉口大量洋垃圾，單是去年就轉口約28萬公噸廢塑膠。她擔心來自外國的廢塑膠隨時「有入無出」，或被入口國打回頭，最終可能棄置在本地堆填區。

事實上，加拿大與菲律賓早前因「洋垃圾」問題引發外交風波，直至上月底加拿大承諾僱用貨輪，將遺留在菲國蘇碧灣的69個貨櫃垃圾運走，事件才解決。

海關：倘截非法廢物 交環保署查

對於被指把關不力，以致有「洋垃圾」貨櫃由本港寄出，香港海關回應稱，海關透過風險評估及情報分析，查驗及監控出入境旅客、貨物、郵包和運輸工具，阻截違禁品及受管制物品非法進出香港，截獲懷疑非法進口廢物時，會按程序將案件及檢取物品轉交環保署跟進調查及檢控。