「見朋友」「心情差」 肺結核病人兩逃醫院判緩刑

打爛門掣逃離 大半年後尋獲

控罪指出，被告孔祥龍（56歲）於去年6月13日在九龍醫院主座5D病房，損壞病房內一個門掣，及違反《預防及控制疾病規例罪條例》，擅自離開被檢疫或隔離地方。

案情指被告身患高傳染性的「多重抗藥性肺結核」，自去年5月6日起開始入住九龍醫院5D隔離病房。被告住院約一個月後，同年6月13日傍晚趁醫務助理派餐期間跑出病房，拾雨傘打爛病房開門掣後逃走。醫護人員未能及時制止，唯有報警。

二度隔離首日再逃離

事隔大半年，有警員於去年12月1日在元朗發現被告形迹可疑，截查下發現他犯刑毁被通緝，遂將他押回九龍醫院。醫生後來發出隔離令，命令被告於本年1月2日至16日間必須留院，被告於命令生效首日又逃離醫院。被告最終於1月8日自行回院，被隔離至同月23日獲准出院。

被告在警誡下表示，逃離醫院因「我都係想出去見我朋友，先拎門口擺住嘅傘去打爛開門掣」，及「我以為我可以出院，但醫生延長我隔離，無得出院，所以心情好差，趁姑娘派藥嗰陣時，門打開咗就逃跑出去」。

【案件編號：KCCC1276/19】