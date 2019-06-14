官斥博知名度駁回上訴 吳文遠泄廉署調查即囚

吳稱盡快保釋反逃犯條例

吳文遠昨午在庭外表示，他只面臨兩個結果，要不是坐監，要不就判無罪。他指若然敗訴，將會上訴到終審法院，亦會盡快申請保釋等候上訴，出來繼續與香港人一起反《逃犯條例》。他形容日前的「佔鐘」行動只是「小勝一仗」，寄語香港人要支持下周一的罷工罷課。

官指上載自拍 無關「公眾利益」

高院法官張慧玲在判辭指出，吳文遠有披露受調查人是不爭的事實，而把他定罪的關鍵在於，是否有「合理辯解」作出披露。吳文遠辯稱他是為「公眾利益」而作出披露，但原審裁判官裁定他是為了提高知名度而別有用心；法官張慧玲表示認同，因吳文遠邀請傳媒到他錄取口供的廉署辦公室拍照，又在facebook上載他在廉署辦公室內的自拍，張官指這明顯是為了提高知名度，與「公眾利益」並無關係。

官：明知故犯無悔意 不減刑

針對吳文遠一方指，披露不會影響廉署的調查，因傳媒一早已報道過馮程淑儀牽涉的換樓事件，但張官認為，當事人若是知道已立案調查，則可能採取行動妨礙調查，例如銷毁證據，因此有必要將廉署調查保密。

至於刑期方面，上訴方提出4個月監禁過重及裁判官錯誤地拒絕判社會服務令，張官認同原審裁判官指吳文遠由不認罪、挑戰檢控是否選擇性至被定罪，都一直沒有顯示真誠悔意，吳亦被廉署職員多番提醒不可披露，但仍明知故犯，看不到有任何減刑理由，故駁回刑期上訴。

【案件編號：HCMA264/18】